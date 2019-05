(ANSA) – ROMA, 17 MAG – Lo show di Brooks Koepka, la delusione di Tiger Woods e Francesco Molinari. La prima giornata del PGA Championship, secondo major 2019, ha regalato subito spettacolo e colpi di scena. Primato e record del percorso per Koepka. “E’ stato uno dei round – la gioia del 29enne di West Palm Beach – più belli della mia vita”. A Farmingdale (New York) il campione in carica è stato protagonista di una prova bogey free (l’unico player a riuscire nell’impresa) su un campo difficilissimo come quello del Bethpage Black Course (par 70) che, nel 2024, ospiterà la Ryder Cup. Parziale di 63 (-7) per lo specialista dei Major, autore di 7 birdie. E ora Koepka punta al back-to-back, l’ultimo a riuscirci fu Woods nel 2006-2007. Sono nove, dopo una sola manche disputata, i colpi che separano Koepka da Woods e Molinari, entrambi al 51mo posto (72, +2).