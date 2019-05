(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 17 MAG – “La scelta dell’obiezione” di coscienza da parte degli operatori sanitari “quando necessaria, va compiuta con rispetto, perché non diventi motivo di disprezzo o di orgoglio ciò che deve essere fatto con umiltà, per non generare in chi vi osserva un uguale disprezzo, che impedirebbe di comprendere le vere motivazioni che vi spingono. È bene invece cercare sempre il dialogo, soprattutto con coloro che hanno posizioni diverse”. Lo ha detto il Papa all’Associazione Cattolica Operatori Sanitari.