(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “Oggi è la giornata internazionale contro l’omofobia. Ogni discriminazione e ogni forma di violenza basate sull’orientamento sessuale non solo sono deplorevoli ma ledono gravemente i diritti umani”. Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte. “Per un reale cambiamento occorre una nuova cultura aperta al rispetto e al riconoscimento dell’altro, chiunque esso sia”, ha poi aggiunto in un altro tweet.