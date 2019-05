(ANSA) – ROMA, 17 MAG – “Ne ho vissute tante di persone nella mia vita, ma di appassionate di una squadra come lui non ne ho conosciute altre”. Così Aleksander Kolarov parla di Daniele De Rossi e del suo rapporto con la Roma in un’intervista rilasciata a DAZN e di cui è stata anticipata una sintesi. “Io sono un tifoso della Stella Rossa e non ho avuto la fortuna di giocare là perché le ambizioni erano troppo diverse – aggiunge Kolarov- De Rossi invece ha potuto giocare per la squadra che ama”. Il serbo considera il suo capitano “un fratello” e racconta la sua sorpresa, al suo arrivo in giallorosso, nel vedere in che modo svolgeva il suo ruolo: “Succede che i capitani parlino prima di determinate partite, lui invece lo fa proprio sempre e quando ho sentito quel discorso, l’emozione che ci ha messo, ho pensato ‘questo mica sta bene'”. Secondo Kolarov “è tra qualche mese, quando inizierà la nuova stagione, che tutti ci renderemo conto di cosa è stato Daniele De Rossi per la Roma”.