(ANSA) – NEW YORK, 17 MAG – Elizabeth Warren lancia il suo piano per la difesa dei diritti delle donne sull’aborto, divenendo così la prima fra i candidati democratici alla Casa Bianca a esporsi pubblicamente sul tema. Attaccando l’amministrazione Trump per cercare di “imbavagliare i medici e diffondere cattiva informazione”, Warren propone un ampliamento dei diritti sull’aborto e chiede al Congresso di agire creando una piattaforma di “diritti federali” in grado di bloccare i singoli stati americani che puntano a “interferire” o con l’attività medica o con la possibilità delle pazienti di accedere ai servizi di aborto. Warren si spinge anche oltre e preme sul Congresso affinché approvi il ‘Women’s Health Protection Act’, che è stato già presentato e che attende ora di essere discusso e approvato.