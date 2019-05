(ANSA) – ROMA, 17 MAG – Ufficiale il divorzio tra Juventus e Allegri, scatta il toto allenatore. Tanti i rumors su chi occuperà l’ambita panchina bianconera la prossima stagione: secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Maurizio Sarri (4,00), più indietro Pochettino (4,75) l’attuale tecnico del Tottenham finalista in Champions League, di origini piemontesi. Ma nella lista dei quotati da Planetwin365 figurano anche due potenziali ritorni in bianconero, da un lato Didier Deschamps (5,00), dall’altro Conte (5,50). In lizza anche Mourinho, a quota 13,00 però e, molto più staccato, l’attuale tecnico dell’Inter Spalletti (81,00). Tra i nomi diffusi da Planetwin365 anche Simone Inzaghi (quotato come Conte a 5,50), reduce dal successo in Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini, anche lui in quota (16,00 a pari merito con Erik ten Hag, “adepto” della scuola Guardiola, e Jurgen Klopp, l’altro finalista Champions con il Liverpool).