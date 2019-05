BUENOS AIRES. – La Corte suprema argentina ha chiarito che il primo processo nei confronti della ex presidente Cristina Kirchner per presunta corruzione nella assegnazione di appalti per la costruzione di strade nella provincia di Santa Cruz comincerà martedì come previsto. Lo si rileva da un comunicato diramato dal massimo tribunale a Buenos Aires.

Martedì scorso la stessa Corte aveva annunciato di avere chiesto al tribunale orale n.2 di inviargli tutti gli atti del processo per esaminare l’eventuale esistenza di una “privazione di giustizia”. Gli esperti ed i media avevano sostenuto che, per quanto la Corte avesse accelerato le procedure, il processo non avrebbe potuto svolgersi prima del prossimo agosto.

Di fronte a queste ipotesi considerata erronea i giudici hanno allora diramato un comunicato in dieci punti in cui chiariscono il motivo della loro decisione In particolare si precisa al punto 7 che “la richiesta degli atti non sospende il processo orale in corso, né in questo senso vi è stata alcuna decisione da parte del tribunale” coinvolto.

“Una volta copiati e certificati – si dice ancora – gli atti saranno immediatamente restituiti ai giudici della causa”. Questo per “garantire l’avanzamento del processo, ma anche per tutelare con un nostro intervento i diritti della difesa”.