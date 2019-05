CARACAS – La corsa per un posto nei playoff del Torneo Apertura 2019 é apertissima dal quinto al quattordicesimo posto. A guidare la volata ci sono Aragua (27 punti), Metropolitanos (26), Deportivo Táchira (26) e Zamora (26) alle loro spalle ad attendere una caduta ci sono Deportivo La Guaira (25), Accademia Puerto Cabello (25), Zulia (25), Atlético Venezuela (24), Deportivo Lara (24) e Monagas (23).

Nella 19esima ed ultima giornata della regular seasson ci saranno gare affascinanti, tutte in programma domenica alle 16:00, come Academia Puerto Cabello – Deportivo Táchira (stadio Bombonerita), Aragua – Metropolitanos (stadio Hermanis Ghersi di Maracay), Estudiantes de Mérida – Deportivo La Guaira (stadio Metropolitano di Mérida) e Zulia – Deportivo Lara (stadio Pachencho Romero di Maracaibo).

Il Deportivo Táchira dell’italo-venezuelano Edgar Pérez Greco si giocherà la qualificazione in casa dell’Accademia Puerto Cabello, in una gara da dentro o fuori. La vincente avrà un posto garantito nella festa degli otto, un pareggio terrebbe con il fiato sospeso e l’orecchio sulla radiolina ad entrambe le formazioni.

Sono due i precedenti tra queste due squadre con un bilancio di una vittoria per i gialloneri ed un pareggio.

Il primo incontro risale al 13 maggio 2018, quando sul campo dello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal i padroni di casa s’imposero per 2-0 grazie alle reti di Pérez Greco e Martínez. Mentre nel Torneo Clausura 2018 é finita 0-0 a Puerto Cabello.

Anche a Maracay ci sarà una sorta di spareggio tra Aragua e Metropolitanos. I padroni di casa hanno un punto di vantaggio sui viola, ma anche qui un pareggio non potrebbe bastare. Ci sarà da divertirsi sul campo dell’Hermanos Ghersi. La nostra collettività avrà diversi rappresentanti in gara: Rafael Arace Gargano lo fará con la squadra giallorossa, mentre con i Metropolitanos ci saranno Christian Larotondo e Giancarlo Schiavone.

I precedenti ci dicono che Aragua e Metropolitanos si sono affrontate in 9 occasioni con 7 vittorie per la squadra di Maracay e due pareggi. Nei due confronti del 2018, i giallorossi hanno vinto con un doppio 2-0.

Il Deportivo La Guaira, attualmente fuori dalla zona playoff, andrà a far visita ad un qualificato Estudiantes de Mérida. L’incontro dello stadio Metropolitano sarà fondamentale per gli accademici per tentare di chiudere tra le prime quattro ed avere la certezza di giocare la gara di ritorno in casa. Gli arancioni dovranno fare cassa e controllare i risultati sugli altri campi.

I precedenti tra Estudiantes de Mérida e Deportivo La Guaira sono 19 con uno score di 8 vittorie per gli arancioni e 5 per gli accademici. In sei occasioni hanno pareggiato.

L’ultima volta che si sono affrontate risale al 26 settembre 2018 nello stadio Metropolitano, quel giorno il Deportivo La Guaira vinse per 1-2 grazie alle reti dell’italo-venezuelano Francisco La Mantía e Barreiro. Il momentaneo vantaggio dei biancorossi fu opera di Castillo. Anche nel 2017 la formazione arancione s’impose a Mérida, allora lo score finale fue di 1-3.

Infine a Maracaibo, lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano se la vedrà con il Deportivo Lara. Ma nella sfida del Pachencho Romero una vittoria non potrebbe bastare a nessuna delle due squadre, tutto dipenderà dall’esito sugli altri campi.

La 19ª giornata inizierà domani con gli anticipi: Caracas – Llaneros (alle 16:00 nello stadio Olímpico) e Deportivo Anzoátegui – Carabobo (alle 16:00 a Puerto La Cruz).

L’ultimo turno della regular season si completerà con: Atlético Venezuela – Estudiantes de Caracas (alle 16:00 stadio José Antonio Anzoátegui), Mineros – Portuguesa (alle 16:00 stadio Cachamay), Monagas – Lala FC (alle 16:00 stadio Monumental) e Trujillanos – Zamora (alle 16:00 a Valera).

(di Fioravante De Simone)