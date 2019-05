(ANSA) – NEW YORK, 17 MAG – Donald Trump ‘posticipa’ i dazi sulle auto europee e giapponesi di 180 giorni, ovvero sei mesi, e ordina il proseguire delle trattative con l’Ue e il Giappone e si dice pronto a rimuoverli su alluminio ed acciaio nei confronti di Canada e Messico. Una decisione, quest’ ultima, di cui non si conosce la data ma che dovrebbe aprire definitivamente la strada alla ratifica dell’Usmca, l’accordo commerciale tra i tre stati che ha sostituito il Nafta. Il ministro tedesco dell’ Economia Altmaier ha salutato il posticipo dei dazi all’Europa con soddisfazione: “È un segnale importante per l’economia tedesca ed europea che per il momento potrebbe impedire una nuova escalation del conflitto commerciale”.