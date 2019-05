(ANSA) – NEW YORK, 17 MAG – Dopo il Senato, anche la Camera del Missouri, a guida repubblicana, ha approvato una legge che limita l’aborto a otto settimane di gravidanza, rispetto alle attuali 21 settimane e sei giorni. E il governatore Mike Parson ora dovrebbe firmarlo. Uniche eccezioni previste sono per i casi di “emergenze mediche”, mentre nemmeno in questo caso, come in Alabama, sono ammessi quelli di stupro e incesto.