CARACAS – Mancano cinque giorni alla sfida tra lo Zulia ed i cileni del Palestino, ma le polemiche sono cominciate prima del fischio d’inizio. Infatti, gli “arabi” hanno chiesto il cambio di sede della gara d’andata dei sedicesimi della Coppa Sudamericana.

Il match é in programma per mercoledì 22 maggio, alle 16:00, sul campo dello stadio Pachencho Romero della città di Maracaibo.

Jorge Uauy, presidente della formazione cilena, si é mostrato preoccupato per l’attuale situazione che vive il Venezuela ed ha inviato una lettera alla Conmebol chiedendo il cambio di sede dell’incontro con i lagunari.

Nell’epistola inviata al massimo ente calcistico del Sudamerica si legge: “Bisogna considerare la decisione presa ieri dal governo degli Stati Uniti con cui sospende tutti i voli da e verso il Venezuela. E’ diventato molto difficile ottenere biglietti aerei da Santiago verso Maracaibo. Non solo per i costi, che sono aumentati tanto, ma anche perché le compagnie aeree ci mettono un po’ di tempo nel confermarci il volo attendendo una risposta dal Nordamerica”.

Nel comunicato inviato alla Conmebol, Uauy aggiunge: “Stando a quanto espresso in precedenza ed il rischio per la nostra delegazione di arrivare in Venezuela e rientrare a Santiago in un tempo ragionevole, si aggiunge il rischio che dovrebbero assumere i nostri giocatori e i tecnici mentre sono nel paese. Sollecitiamo quindi che si cambi la sede della gara d’andata che si dovrebbe disputare il 22/05/19”.

Gli “arabi” basano la sua richiesta nell’articolo 33 del regolamento della Coppa Sudamericana in cui si segnala che in casi estremi la Conmebol può modificare orari e sedi delle gare.

Poche settimane fa, la gara Estudiantes de Mérida – Argentinos Juniors era stata rinviata a causa della situazione interna del paese.

(di Fioravante De Simone)