CARACAS – Settimana nera per i “peloteros” venezuelani nella Major League Baseball (MLB): a José Altuve e Felix Hernández si aggiunge Elvis Andrus.

L’intermezzo dei Texas Rangers dovrà restare ai box per 10 giorni a causa di uno strappo alla fossa poplítea destra. Il giocatore creolo si é infortunato mentre correva verso la prima base dopo un hit durante il settimo inning.

“Non é nulla di serio, però so come sono le lesioni in quella zona, persistono se non vengono ben curate e non voglio che accada. La forza nelle gambe sono parte delle abilità di Elvis” ha dichiarato il manager dei Rangers, Chris Woodward al sito della MLB.

In questa stagione, Andrus aveva disputato 38 gare su 39 con una media battuta di 325 e sei fuoricampo.

Infortunio simile anche per José Altuve, ma nel suo caso é stato nella gamba sinistra. Nel caso del seconda base, gli Houston Astros non si sbilanciano sulla data di rientro.

Stando a quanto é stato riferito dal manager Hinch al quotidiano Houston Chronicle il venezuelano resterà fermo alcuni giorni prima di iniziare a svolgere esercizi più forti.

Dal canto suo, Félix Hernández resterà ai box per circa 6 settimane a causa di uno strappo al fianco destro. La notizia é stata resa nota dal manager dei Seattle Mariners, Scott Servairs al quotidiano Seattle Times.

“L’infortunio non é cosí grave come quello che ha subito il closer Hunter Strickland, però é ugualmente proccupante”.

Il lanciatore creolo aveva iniziato la stagione 2019 della Major League Baseball con una vittoria nella gara d’esordio, ma poi ha collezionato quattro sconfitte nelle ultime sette gare lanciate. Da segnalare che sabato, Hernández aveva raggiunto quota 2500 strikeout diventando il sesto lanciatore più giovane che raggiunge questa cifra.

Dal 2017, la carriera sportiva di Hernández é stata condizionata dagli infortuni che hanno influito sulle sue prestazioni.

(di Fioravante De Simone)