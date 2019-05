(ANSA) – ALGERI, 17 MAG – Tredicesimo venerdì di proteste antigovernative ad Algeri. I manifestanti hanno invaso le strade e scavalcato i furgoni della polizia che bloccavano l’accesso alla piazza dove si riuniscono gli oppositori. Le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni tra la folla e divelto le barricate. Sono state decine di migliaia oggi le persone scese in piazza nella capitale e in altre città in un movimento pro-democrazia che è iniziato il 22 febbraio, nonostante il digiuno diurno richiesto dal mese sacro musulmano del Ramadan.