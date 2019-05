(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Con una partita travolgente i Milwaukee Bucks mandano al tappeto i Toronto Raptors e si portano sul 2-0 nella finale di Eastern Conference della Nba. Il risultato finale della sfida di gara 2 non lascia spazio a recriminazioni per i canadesi, dominati in tutto l’arco della partita, e alla fine sconfitti con un pesante 125-103. Quella che per i Raptors doveva essere la gara della rimonta, per portarsi sull’1-1 e continuare il sogno della finalissima Nba, si è invece trasformata in uno scivolone che potrebbe essere decisivo per il duello tra le due formazioni. Grande protagonista della serata il lungo greco Giannis Antetokounmpo che ha messo la sua firma su 30 punti e 17 rimbalzi regalando a Milwaukee una predominanza a tutto campo contro la formazione canadese; sul fronte avversario ha fatto meglio di lui, almeno quanto a punti, Kawhi Leonard, che ne ha segnati 31, ma non sono stati sufficienti a evitare la sconfitta. (ANSA).