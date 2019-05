(ANSA) – ROMA, 18 MAG – “Arrugginito, stanco, disastroso”. Tiger Woods dal Paradiso all’Inferno. Il giudizio della stampa americana per l’eliminazione del californiano al PGA Championship, è impietoso. Dopo l’esaltazione per il trionfo Masters ora i giornalisti USA accolgono con sorpresa il ko di “Big Cat” a New York. “Golf digest”, gigante magazine del green (appena acquistato da Discovery) parla di “disastro”. Mentre per Brandel Chamblee, commentatore di “Golf Channel”, Tiger “non può vincere altri quattro Major”. E superare quindi il record di Jack Nicklaus (fermo a diciotto contro i quindici di Woods). E’ il “New York Times” a perdonare l’eliminazioni del californiano. “L’amore per Tiger resta grande”.