(ANSA) – ROMA, 18 MAG – È ancora ad una quindicina di miglia al largo di Lampedusa la Sea Watch 3, la nave della Ong tedesca con a bordo i 47 migranti rimasti dopo che l’Itala ha consentito lo sbarco di 18 persone, i bimbi con le loro famiglie e una donna ustionata. La nave ha tenuto per tutta la notte una rotta parallela all’isola, senza però mai passare il limite delle acque territoriali delle 12 miglia e senza dirigere, come chiesto ieri dal Viminale, verso la Tunisia. “18 persone sono a terra, siamo felici per loro – ha scritto la Ong nell’ultimo tweet – Ma a bordo restano 47 persone senza un porto sicuro. Persone, tra cui una donna incinta e un uomo disabile, i cui diritti sono negati”.