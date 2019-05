(ANSA) – MILANO, 18 MAG – “Spazio a tutti per fare manifestazioni ma poi quello che io dico a questi sovranisti è che si possono prendere l’Italia, l’Europa, il mondo ma non Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell’evento conclusivo della campagna elettorale della Lega per le europee che si terrà in piazza del Duomo questo pomeriggio. “Anche perché Milano ha già dovuto sopportare e veder nascere qualcosa che è nato sul ‘me ne frego’, – ha aggiunto -, posto che questi stanno facendo di questa frase una loro bandiera. Credo che Milano resisterà”. Infine a chi gli ha chiesto, a margine di un evento di Pianocity, se è preoccupato per la giornata di manifestazioni e contro cortei previsti a Milano il sindaco ha riposto che “siamo tra il preoccupato e l’attento, ne ho parlato anche con prefetto e questore appena arrivato dagli Stati Uniti”.