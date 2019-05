(ANSA) – GENOVA, 18 MAG – “Sfondare il muro dei 50 punti sarebbe opportuno, chiudere in maniera dignitosa altrettanto”. In vista della trasferta col Chievo il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo fissa l’obiettivo per i suoi, attualmente a quota 49 punti. Giampaolo chiede di non sbagliare questo appuntamento: “Possiamo fare risultato”. Sarà una sfida anche per Quagliarella in testa alla classifica dei bomber con 26 reti: “Sta bene, lo vedo motivato perché giustamente ci tiene. Farà di tutto per non farsi sfuggire l’obiettivo che è alla portata: sarebbe una piccola vittoria, personale ma anche di squadra”.