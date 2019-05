(ANSA) – TORINO, 18 MAG – “A nessuno piace perdere, poi se uno si accontenta di uscire dal campo e dire giochiamo bene, ma abbiamo perso e siamo arrivati secondi, questo non fa per me”. Massimiliano Allegri commenta così le critiche al gioco della Juventus in questo suo ultimo anno sulla panchina bianconera.