(ANSA) – TORINO, 18 MAG – “Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato sopratutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai!”. Paulo Dybala saluta così, su Twitter, Massimiliano Allegri. Parole di stima e di affetto, che sembrano smentire le indiscrezioni sul rapporto non sempre idilliaco tra i due con l’allenatore che in questi anni non ha esitato quando era il caso a mandarlo in panchina o a punzecchiarlo in conferenza stampa.