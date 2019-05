(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 18 MAG – “Col Toro bisognerà dare tutto per non avere rimpianti”: lo ha detto l’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli parlando alla vigilia della partita salvezza col Torino. Il tecnico azzurro ha spiegato la situazione che vede gli azzurri sicuri della salvezza solo se vincitori nelle prossime due gare. “Preferisco guardare la classifica di volta in volta. E’ tutta molto complicata, ma in teoria abbiamo in mano il nostro destino – dice -. Domani è una tappa su cui dobbiamo concentrarci fortemente, ci auguriamo di poter dare ancora di più di quello che abbiamo dato nelle ultime gare. Abbiamo solo un risultato a disposizione e contro la squadra che ha perso meno in trasferta è complicato, ma siamo in casa nostra e avremo il pubblico che ci darà una mano”. Peraltro il Torino arriva a Empoli con una Europa League ancora da conquistare. “Non mi aspetto niente, non so come giocheranno ma sapremo adattarci”.