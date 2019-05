(ANSA) – ROMA, 18 MAG – Il Benfica è campione del Portogallo per la 37/a volta. Gli ‘encarnados’ hanno conquistato il titolo (bastava un pareggio) grazie al successo per 4-1 sul Santa Clara nella partita giocata oggi allo stadio Da Luz, con reti di Seferovic (2), Joao Felix e Rafa Silva. Lacrime in campo e sugli spalti per l’attaccante brasiliano Jonas, idolo della ‘torcida’ alla sua ultima presenza (è entrato al posto di Joao Felix) in maglia biancorossa. Nella classifica finale il Benfica ha chiuso in testa con 87 punti contro gli 85 del Porto, che oggi ha battuto per 2-1 lo Sporting Lisbona.