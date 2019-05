(ANSAmed) – TEL AVIV, 18 MAG – Media siriani, ripresi da quelli israeliani, hanno riferito che i sistemi di difesa locali sono stati attivati nei confronti “di obiettivi non identificati provenienti da Israele” nella zona di Kuneitra. Anche ieri sera i media siriani avevano denunciato attacchi aerei da parte di Israele. In Israele non c’è al momento alcun commento.