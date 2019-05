(ANSA) – NOVARA, 19 MAG – Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara dopo essere finito in un laghetto. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte al ristorante ‘Laghetto della Gelata’, a Soriso, a due passi dal Santuario della Gelata (Novara). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito alla custodia dei genitori, è uscito dal locale che si affaccia su un laghetto ed è scivolato in acqua. L’allarme è stato immediato, così come i soccorsi del 118. I sanitari hanno provveduto a rianimare il bambino e a portarlo all’ospedale di Borgomanero. Considerata la gravità delle sue condizioni, nel corso della notte è stato trasferito all’ospedale di Novara.(ANSA).