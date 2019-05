(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Il Viminale non ha sottovalutato la lettera dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani dell’Onu, soprattutto alla luce della competenza e dell’autorevolezza delle Nazioni Unite in materia. Autorevolezza testimoniata da alcuni Paesi membri dell’Onu come Turchia e Corea del Nord”. È quanto affermano fonti del Viminale in merito alla lettera dell’Onu sul decreto sicurezza bis ribadendo che “l’auspicio” è che il provvedimento sia “approvato nel Cdm di lunedì”. Le fonti del Viminale sottolineano che il Dl Sicurezza bis è “necessario, urgente e tecnicamente ineccepibile” e ribadiscono l’auspicio che il decreto venga approvato dal Cdm di lunedì.