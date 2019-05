(ANSA) – CUNEO, 19 MAG – Si sono concluse con successo le operazioni per rimuovere l’ordigno bellico, una bomba d’aereo americana della Seconda guerra mondiale, trovata all’interno della Caserma Dalla Chiesa di Fossano (Cuneo). La zona rossa e quella gialla, chiuse intorno alle 7.30 di questa mattina, sono state riaperte e i residenti hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni. La bomba del ’44, quando la caserma era un polverificio. Oggi invece ospita il 32esimo Genio Guastatori, che con i suoi artificieri ha effettuato l’intervento per la messa in sicurezza e poi la rimozione dell’ordigno, rimasto inesploso per 75 anni sotto due metri di terra e rinvenuto durante alcuni scavi. Oltre duecento le persone, residenti nella zona rossa, che per un paio d’ore questa mattina hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni, le persiane abbassate e il gas chiuso a scopo precauzionale. Interdetto al transito il centro, anche la circolazione ferroviaria è stata sospesa.(ANSA).