(ANSA) – CALCUTTA, 19 MAG – Ultimo giorno di voto in India, a chiusura della maratona elettorale che ha chiamato alle urne la democrazia in assoluto più popolosa al mondo, con circa 900 milioni di elettori. Il voto si è svolto in sette giornate, a partire dall’11 aprile, con sei settimane di intensa campagna elettorale che ha visto in prima linea il partito induista nazionalista del primo ministro Narendra Modi, che spera nella rielezione e in un nuovo mandato quinquennale. E quest’ultima fase di voto ha interessato anche la circoscrizione elettorale proprio di Modi, quella di Varanasi, città considerata sacra dagli induisti e dove il premier fu eletto nel 2014 con un vantaggio di oltre 200mila voti. Sono in tutto 59 le circoscrizioni elettorali dove si vota oggi, disseminate in otto stati. La conta dei voti è fissata per il 23 maggio.