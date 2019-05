(ANSA) – TORINO, 19 MAG – Acrobazie, fachirismo, giocoleria. Il centro di Torino ospita nel weekend i migliori maghi di strada del mondo. Dieci performer che si sfidano per conquistare il titolo del Campionato del Mondo di Street Magic. La finalissima che decreterà il vincitore questa sera nella centrale piazza San Carlo. La Reggia di Venaria ospita in concomitanza la Masters of Magic World Convention, con 1.500 illusionisti a confronto tra seminari, laboratori e spettacoli. Una occasione unica per condividere i segreti dei loro numeri, impreziosita dai Gran Gala aperto al pubblico. Per soddisfare la grande richiesta, alle 4 repliche inizialmente previste se ne sono aggiunte altre 2. Alla Reggia sono state consegnate anche le ‘Grolle d’Oro’, gli Oscar della Magia. Il prestigioso premio è andato a tre star internazionali dell’illusionismo: lo spagnolo Luis Piedrahita, la stella di Broadway Derek DelGaudio e Marco Tempest, cyber illusionista che combina magia e tecnologia.(ANSA).