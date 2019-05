(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Come molti sanno, sono fortemente pro-life”. Lo dichiara il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rompendo il silenzio con una serie di tweet su uno dei temi che si preannuncia scottante nella campagna elettorale per le elezioni alla presidenza del 2020 e dopo che in alcuni stati sono passate leggi restrittive sull’aborto al punto di bandirlo di fatto (in Alabama) con pochissime eccezioni. Trump ha sottolineato di essere contro l’aborto ad eccezione di alcune circostanze specifiche, come in caso di stupro, incesto o gravi rischi per la salute della madre. E ha quindi lanciato un appello proprio in vista della battaglia elettorale sul tema, invitando – sempre via Twitter – a “rimanere UNITI” sulla strada verso il 2020, altrimenti “tutti gli obiettivi per cui abbiamo lottato con forza possono scomparire, e scompariranno, rapidamente!”. Intanto sono previste per oggi manifestazioni di protesta contro le nuove restrittive misure approvate di recente per alcuni stati.