(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Tripletta iberica al gran premio di Moto2 di le Mans. Ha vinto Alex Marquez davanti a Jorge Navarro e a Augusto Fernandez. Disastro per i piloti italiani: Lorenzo Baldassarri, leader del motomondiale è caduto al via, insieme con Mattia Pasini, e si è fatto anche male a una spalla e alla clavicola, ed è ricoverato in ospedale a Le Mans. E’ finita sull’asfalto anche la splendida gara di Simone Corsi, partito 18mo e risalito con una straordinaria rimonta fino alla seconda posizione, ma poi è scivolato in una curva. Subito dopo il via era finito a terra anche Andrea Locatelli.