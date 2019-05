(ANSA) – VENEZIA, 19 MAG – Fugata ogni preoccupazione sulla scarsità di camere d’albergo nel bellunese da destinare alla “famiglia olimpica”, requisito indispensabile per sostenere la candidatura di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici invernali 2026, che saranno assegnati dal Cio nella sua sessione del 24 giugno a Losanna. A darne notizia è il Presidente del Veneto, Luca Zaia. “Grazie all’impegno congiunto di Regione, Confturismo e associazioni di categoria locali delle imprese turistiche – dice Zaia – in poco tempo è stato raggiunto l’obiettivo di garantire la disponibilità dell’80% delle camere da letto nel bellunese interessato all’evento, vale a dire 5.786 ‘accomodation’, facendo un vero e proprio balzo in avanti rispetto a un mese fa quando la disponibilità era pari al 39% per 2.739 camere”. È stato così superato il limite di stanze fissato dal CIO per ospitare nel periodo olimpico atleti, tecnici e l’intero staff delle squadre nazionali, con relativi familiari.