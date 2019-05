(ANSA) – ROMA, 19 MAG – “Sono davvero contentissima, è un’esperienza fantastica”: così Eleonora Giorgi, 29 anni, dottoressa in Economia alla Bocconi e nuova titolare del record europeo nella 50 km di marcia donne, realizzato oggi a Alytus in Lituania nella finale di Coppa Europa. “È stata una gara inaspettata perché è successo di tutto. Ho avuto una crisi tra il 25mo e il 35mo km. Ci tenevo davvero tanto a vincere perché mi sono preparata bene e non vedevo l’ora di cantare l’inno italiano. È un primo posto che significa veramente tanto sempre più donne si stanno cimentando in questa disciplina, oggi eravamo in 30 e spero che IAAF e CIO cambino idea e la possano inserire a Tokyo. Ora -conclude Giorgi- vediamo quanto ci vuole per recuperare questa 50 km, poi parlerò col mio allenatore Perricelli e capiremo il percorso verso i Mondiali di Doha. Il successo lo dedico a lui, perché mi è stato vicino in questi anni, durante le vittorie, ma anche durante le sconfitte. Se oggi ho vinto è perché sono passata attraverso tante sconfitte”.