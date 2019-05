(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Il Real Madrid chiude nel peggiore dei modi una stagione disastrosa, sconfitto per 2-0 al Bernabeu dal Betis nella 38ma e ultima giornata di Liga. Per la squadra di Zidane, che ha preso il Real in corsa, si tratta della 12ma sconfitta in Liga (18ma della stagione), un record in negativo per la squadra vincitrice delle ultime tre Champions. In classifica, le merengue chiudono al 3/o posto con 68 punti, a -18 dal Barcellona che chiude oggi sul campo dell’Eibar.