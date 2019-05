(ANSA) – PARMA, 19 MAG – Tante occasioni gol, quattro pali, difese deboli ma alla fine la differenza la fa un’autorete. E’ quella di Gerson, a dieci minuti dal termine, che regala la vittoria al Parma con la Fiorentina e la matematica salvezza per i crociati. Gli emiliani salgono a quota 41 e volano a +4 dal Genoa, la Fiorentina invece, sesto stop consecutivo coppa Italia compresa, deve ancora soffrire. Anzi al Franchi nell’ultimo turno il calendario riserva proprio la sfida con il Genoa terz’ultimo, come dire uno spareggio per rimanere in Serie A. E’ stata una gara vibrante, con tante occasioni da una parte e dall’altra ma alla fine a decidere è stato un involontario autogol di Gerson all’80’ sugli sviluppi di una punizione. Nel finale forcing viola ma il pari però non arriva e Montella perde pure la testa, colpisce con un pugno un pannello pubblicitario che ferisce un addetto al campo. Il Parma vince e fa festa, i viola invece dovrnno vivere un’altra settimana di paura in attesa del Genoa dell’ex Cesare Prandelli.