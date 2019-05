(ANSA) – BERLINO, 19 MAG – Per il capo negoziatore dell’UE per i negoziati sulla Brexit con la Gran Bretagna, Michel Barnier, il Regno Unito ha diritto ad esprimere un commissario Ue. “Finché la Gran Bretagna è un membro dell’Ue, ha tutti i diritti e gli obblighi”, ha detto Barnier a Bild am Sonntag. “Ciò include il diritto a un commissario e il diritto di essere rappresentati dai membri del Parlamento europeo. Non ci sarà un Parlamento con membri di serie diversa”. Barnier esclude una rinegoziazione dell’accordo con Londra: “Abbiamo negoziato questo accordo con gli inglesi e rispettato tutte le loro linee rosse. Ma loro devono anche rispettare i nostri principi. Sono loro che ci lasciano, non il contrario. Ora stiamo aspettando che assumano la responsabilità della loro decisione”. Secondo Barnier, l’accordo di uscita negoziato è “l’unico modo per la Gran Bretagna di lasciare l’Unione europea in modo ordinato”. “Speriamo e aspettiamo che la Camera dei Comuni britannica voti a favore dell’accordo che abbiamo negoziato con May”