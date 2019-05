(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAG – La pioggia rischiava di far saltare la festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo è in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno quotidiano del periodo del Ramadan e doveva tenersi in piazza Giovanni XXIII, a pochi metri dal centro islamico. Ma il maltempo stava minacciando l’iniziativa e così la vicina parrocchia di Sant’Andrea Apostolo ha messo a disposizione i suoi locali e la cena, per oltre cento persone, si è potuta tenere al coperto.(ANSA).