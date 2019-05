(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Una doppietta di Leo Messi chiude nel migliore dei modi la Liga 2018-2019, vinta già da qualche giornata dal Barcellona del fuoriclasse argentino. La doppietta della ‘Pulce’ arriva al termine di Eibar-Barcellona conclusa 2-2 e che porta i blaugrana a 87 punti in classifica (+11 sull’ Atletico 2/o e addirittura +19 sul Real Madrid, 3/o). Con i gol di oggi Messi arriva a quota 36 in Liga, rafforzando ulteriormente la leadership nella classifica della Scarpa d’Oro (che ha già vinto 5 volte in carriera) che adesso guida con 72 punti (36 reti) contro i 64 (pari a 32 reti) di Mbappè del Psg che deve ancora giocare l’ultima partita di Ligue1.