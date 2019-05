(ANSA) – ROMA, 19 MAG – Svanisce in finale il sogno dell’Italia Under 17 di diventare campione d’Europa: il titolo continentale se lo aggiudicano i pari età e campioni uscenti dell’Olanda che hanno superato gli azzurrini (allenati da Carmine Nunziata) 4-2 nella finale di Dublino. Partita quasi senza storia con gli Orange che hanno chiuso il primo tempo avanti 3-0 (Hansen, Bannis e Maatsen i marcatori), prima della reazione azzurra con Colombo che ha accorciato le distanze. Poi di nuovo in gol l’Olanda prima del 4-2 definitivo segnato ancora da Colombo per la sua persona doppietta.