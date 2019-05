(ANSA-AP) – BETHLEHEM, 19 MAG – Sono venute giù in 16 secondi alzando una enorme nuvola di polvere le sedicimila tonnellate d’ acciaio e cemento della Martin Tower, sede mondiale della Bethlehem Steel, fallita azienda siderurgica un tempo seconda d’America, demolita oggi a Bethlehem, in Pennsylvania. Una folla di curiosi ha assistito all’evento, vedendo abbattere a tempo di record il grattacielo costruito 47 anni fa e annoverato nel Registro Nazionale dei Siti Storici nonostante la relativamente giovane ‘età”. I nuovi proprietari avevano tentato invano di rivitalizzare l’enorme edificio progettato a forma di croce per aumentare il numero degli ambiti ‘uffici d’angolo’, ma senza successo. Al suo posto è prevista la realizzazione di un complesso da 200 milioni di dollari che ospiterà negozi, un ristorante, ambulatori medici, un albergo e 528 appartamenti.