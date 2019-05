(ANSA) – MOSCA, 20 MAG – “E’ una storia che non ha a che fare con noi e non può avere a che fare con noi”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a proposito del video che ha provocato il terremoto politico in Austria. “Non sappiamo chi sia questa signora, se è russa o meno”, ha aggiunto. Lo riporta Interfax.