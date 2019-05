(ANSA) – LONDRA, 20 MAG – Fotografie in giardino con un gruppo di scolari per testimoniare l’amore per il verde e rivolgere un messaggio educativo dal sapore ambientalista in occasione del tradizionale Chelsea Flower Show di Londra, annuale appuntamento britannico con i fiori e l’arte del giardinaggio. A farsene promotrice è Kate Middleton, duchessa di Cambridge e consorte del secondo erede al trono William. Ritratta all’opera fra le piante accanto ai bambini di una scuola londinese, Kate spiega il suo punto di vista invocando più contatto con la natura e meno tempo dedicato a videogiochi e affini per i più piccoli: “E’ davvero importante – commenta via Instagram – che i bambini inizino presto a capire la natura, e a prendersene cura, in modo che possano anche aiutare a proteggerla”. Già ieri Kate e William avevano diffuso alcune fotografie di tipo bucolico, in quel caso a carattere familiare, con i loro 3 figli ritratti nel parco: incluso il più piccolo, Louis, un anno appena compiuto.