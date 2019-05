CARACAS. – Nella puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al pianoforte, si inizia con la musica dei Matia Bazar, nella rinnovata formazione della storica band, sulla scena da oltre 40 anni.

Poi Monica Marangoni, accompagnata dal maestro Stefano Palatresi, accoglie lo scrittore Lorenzo Laporta, che ci racconta come ha realizzato un “brand” di prodotti sportivi ispirandosi alla figura dell’eroe leggendario raccontato nel suo libro “Ikkos, l’atleta di Taranto”.

Si prosegue con Silvana D’Intino, fondatrice di Itaufamily, un network che si propone di creare una “famiglia italoaustraliana online” per aiutare i giovani che intendono trasferirsi oltreoceano. Si continua con un viaggio in esclusiva negli spettacolari Musei Vaticani, guidati dalla professoressa Barbara Jatta che dei Musei è la direttrice.

Restiamo “in Vaticano” ancora un po’ per la “piccola lezione di italiano” con la linguista Claudia Ballanti, preceduta dal nostro Gianni Ippoliti alle prese con una “Santa Sede” molto diversa da quello dei tempi del sommo Dante Alighieri. Infine, per la rubrica “Made by Italics”, Piero Bassetti, in collegamento da Milano, dialoga sul tema dell’italicità con il professore Riccardo Giumelli, autore del libro “Post Made in Italy”.

Le Storie dal Mondo ci portano in Sudafrica, dove Simone De Biase e Pamela Fabbian, fanno coppia nella vita e nella loro attività di panettieri, apprezzati soprattutto per i grissini, la loro specialità. Poi a Buenos Aires, per conoscere uno dei personaggi di spicco nella lotta per i diritti della donna in Argentina: Fabiana Tunez che ha fondato il movimento “Ni una menos”.

Programmazione:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h15.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.30

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it