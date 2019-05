(ANSA) – ROMA, 20 MAG – ”La Juve continuerà a vincere è nel suo Dna. Lascio una squadra vincente e sono felice di questi anni che ho passato e anche oggi ho la possibilità di ringraziare tutti”. Massimiliano Allegri saluta così la Juventus nel corso della cerimonia a Firenze della Hall of fame della Figc, in cui l’allenatore toscano è stato premiato. Un consiglio a chi verrà dopo di me? ”Consigli no, non riesco a darli ma chi verrà al mio posto avrà una società forte alle spalle”.