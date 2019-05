ROMA. – Svanisce il sogno dell’Italia U17 che si inchina all’Olanda vincitrice del quarto Europeo della sua storia. A Dublino gli azzurrini cedono 4-2 agli orange che si aggiudicano il titolo per il 2/o anno di fila. Alla squadra di Nunziata non basta la doppietta di Colombo per raggiungere un traguardo che manca dal 1982.

“È stato un grande Europeo, complimenti ai ragazzi, a mister Nunziata e a tutto lo staff – le parole del presidente federale, Gabriele Gravina – La crescita di questo gruppo, e dell’ottimo lavoro svolto da tutte le Nazionali giovanili, non si ferma con la sconfitta in finale contro l’Olanda”.

Le due squadre se la giocano subito a viso aperto. Il palleggio degli olandesi mette in difficoltà gli azzurrini che al 20′ vengono puniti da Hanse. I ragazzi di Nunziata provano a reagire ma l’Olanda trova il raddoppio: Hoever colpisce il palo direttamente da calcio di punizione e sulla respinta è decisivo Bannis. Al 45′, a rendere ancora più complicata la prima frazione, è il gran sinistro di Maatsen che sorprende il portiere azzurro e regala agli orange il gol del 3-0.

Nella ripresa dentro Ruggeri, Sekulov e Colombo per Moretti, Brentan e Cudrig ed è proprio il neoentrato Colombo al 10′ a riaprire il match. Però, nel momento di massimo sforzo dell’Italia, arriva la beffa: Unuvar si fa largo in area e complice la decisiva deviazione di Lamanna firma il 4-1. Nel finale Molla evita un passivo più pesante con un grande intervento su Maatsen, poi ad un minuto dal termine, Colombo si regala una meravigliosa doppietta scagliano un bolide che piega le mani di Raatsie per il definitivo 4-2.

“Nel primo tempo l’Olanda ha avuto la supremazia – le parole del tecnico Nunziata – ma i ragazzi hanno avuto la forza di reagire: hanno realizzato una rete e sono andati molto vicini ad accorciare ulteriormente le distanze. E’ stato questo carattere che ha consentito loro di arrivare sin qui, battendo squadre titolate e conquistare la qualificazione al Mondiale. E’ un gruppo magnifico e non smetterò mai di ringraziare tutti loro per quello che hanno fatto”.