(ANSA) – Firenze, 20 MAG – “Non credo che la Juventus non abbia già pronto un sostituto, probabilmente sta aspettando la fine di alcune competizioni”. Così Marcello Lippi oggi a Firenze per la cerimonia della Hall of Fame del calcio italiano dove ha premiato Massimiliano Allegri. “Io e Max ci accomunano tanti aspetti: il fatto di essere toscani, di essere arrivati a 46 in grandi club vincendo subito uno scudetto, idee sul calcio e gioco e adesso 5 scudetti a testa con la Juve” ha aggiunto l’ex ct campione del mondo.