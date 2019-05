ROMA. – La qualificazione in Champions è praticamente svanita, la partecipazione l’Europa League invece è acquisita. In virtù del ko del Torino a Empoli, la Roma si è assicurata un posto nella seconda manifestazione continentale, anche se dovrà attendere l’ultima di campionato per sapere se dovrà partire o meno dai preliminari di luglio.

Di certo, a prescindere dalla data d’inizio della prossima stagione, a Trigoria andrà in scena l’ennesima rivoluzione della proprietà americana, con l’addio a Claudio Ranieri e soprattutto a Daniele De Rossi. Il tecnico e il capitano saluteranno infatti i colori giallorossi il 26 maggio all’Olimpico col Parma.

E sul divorzio tra società e centrocampista è intervenuto anche Aurelio De Laurentiis aprendo le porte del Napoli a De Rossi: “lo prenderei subito, non è questo il problema perché secondo me lui, anche con i problemi fisici che potrebbe avere o con i problemi anagrafici, è un uomo di sport – sottolinea a margine della la ‘Race for the Cure’ -. Sono sicuro che troverà una sua strada e sarà ancora vincente come lo è stato per tutta la sua vita”.

Per il presidente dei partenopei, poi, la gestione del caso De Rossi avrebbe i contorni del “giallo”. “Mi sono detto: ‘Non è che hanno già venduto la Roma e magari nell’impegno di vendita c’è anche un cleaning dal passato?” l’interrogativo di De Laurentiis, che allude evidentemente alle voci di un interesse da parte del fondo sovrano del Qatar all’acquisto del club giallorosso da Pallotta. Da Boston il presidente ha sempre smentito tutto parlando di “fake news”, ma le voci – anche in Francia, da ‘Le Parisien’ – non si sono fermate.

La certezza al momento è che la Roma deve trovarsi un nuovo allenatore. La strada che porta a Gasperini resta la più probabile, anche se non si perdono di vista gli sviluppi del rapporto tra il Chelsea e Sarri. La suggestione delle ultime ore sarebbe invece rappresentata da Marcelo Bielsa, attuale tecnico del Leeds. L’argentino piace a Franco Baldini, consulente personale di Pallotta, e a Gianluca Petrachi, ora al Torino ma sempre più vicino alla Roma per il ruolo di direttore sportivo.