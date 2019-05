CITTA’ DEL VATICANO. – “Calibrare il linguaggio” ed “usare la parola come il chirurgo usa il bisturi”. Davanti ad un tempo “in cui molti tendono a pre-giudicare tutto e tutti”, papa Francesco lancia un monito alla stampa invitando i giornalisti a stare lontano dal “cibo avariato” delle fake news, e a contrastare il “linguaggio violento e dispregiativo” dei social. “Molti – dice – usano un linguaggio violento e spregiativo, con parole che feriscono e a volte distruggono le persone”.

L’occasione è l’udienza con i rappresentanti dell’Associazione Stampa Estera in Italia, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano. Bergoglio incontra giornalisti e corrispondenti di ogni parte del mondo ai quali chiede “una cura particolare per le parole che utilizzate nei vostri articoli, per le immagini che trasmettete nei vostri servizi, per tutto ciò che condividete sui social media”.

Attenzione particolare a “certi ‘titoli gridati'” che – dice – “possono creare una falsa rappresentazione della realtà”. “Una rettifica è sempre necessaria quando si sbaglia – sottolinea il Pontefice -, ma non basta a restituire la dignità, specie in un tempo in cui, attraverso Internet, una informazione falsa può diffondersi al punto da apparire autentica. Per questo, voi giornalisti dovreste sempre considerare la potenza dello strumento che avete a disposizione, e resistere alla tentazione di pubblicare una notizia non sufficientemente verificata”.

Francesco invita i giornalisti ad “operare secondo verità e giustizia, affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere; per incontrarsi, non per scontrarsi; per dialogare, non per monologare; per orientare, non per disorientare; per capirsi, non per fraintendersi; per camminare in pace, non per seminare odio; per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte”.

Poi l’esortazione ad essere “umili”, una parola che più volte ha ripetuto durante il suo discorso. “Giornalisti umili – spiega – non vuol dire mediocri, ma piuttosto consapevoli che attraverso un articolo, un tweet, una diretta televisiva o radiofonica si può fare del bene ma anche, se non si è attenti e scrupolosi, del male al prossimo e a volte ad intere comunità”.

Prima di concludere il suo intervento, il Papa – al quale è stata donata anche una tessera dell’Associazione – ha voluto ringraziare la stampa estera perché aiuta a “non dimenticare le vite che vengono soffocate prima ancora di nascere; quelle che, appena nate, vengono spente dalla fame, dagli stenti, dalla mancanza di cure, dalle guerre; le vite dei bambini-soldato, le vite dei bambini violati. Ci aiutate a non dimenticare tante donne e uomini perseguitati per la loro fede o la loro etnia”.

Infine l’invito “a raccontare anche quella parte della realtà che grazie a Dio è ancora la più diffusa: la realtà di chi non si arrende all’indifferenza, di chi non fugge davanti all’ingiustizia, ma costruisce con pazienza nel silenzio”.

