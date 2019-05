CARACAS- El subsecretario de Relaciones Exteriores de Italia, Ricardo Merlo, en su visita a Venezuela, manifestó su preocupación ante la violación de la inmunidad del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, por parte de funcionarios de la policía política venezolana.

El pasado domingo 13 de enero, el presidente de la AN fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cuando se dirigía a un cabildo abierto a realizarse en Caraballeda, estado Vargas. Por lo cual, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Ricardo Merlo, dijo que “estamos preocupados por la vida y la libertad del presidente del parlamento venezolano que fue acosado por funcionarios estatales”.

Merlo instó al Gobierno de Venezuela a respetar la libertad y preservar la integridad de Guaidó para garantizar la paz, la armonía y el camino hacia una democracia plena, que permita una transición pacífica y ordenada hacia un Estado de derecho.

“Mientras tanto, recibimos con beneplácito la noticia de que la justicia venezolana ordenó la detención preventiva de doce miembros del servicio de inteligencia (Sebin) responsable de la detención de Juan Guaidó”, destacó Merlo.

A su vez solicitó que sea juzgado y castigado quien haya abusado de su poder o función pública al violar la inmunidad parlamentaria del presidente de la AN.

“Con Guaidó tuve un desayuno privado en la embajada de Italia. Está dispuesto a participar en una nueva convocatoria a elecciones, inclusive a llamar a comicios para renovar el Parlamento que él preside”, indicó.

“A Juan Guaidó, a Henrique Capriles y a otros dirigentes de la oposición los vi dispuestos a encarar una apertura democrática, inclusive aceptando la renovación del Parlamento. Pero a Maduro lo vi con muchas dudas de poder llegar a elecciones libres”, dijo Merlo.

Durante el encuentro entre el GIC y Maduro, narró el canciller, que el gobernante comenzó su intervención calificando a Leopoldo López como “fascista”, a Guaidó como un “neofascista” y se definió a sí mismo como de “centro moderado”.

A juicio del diplomático italiano “Maduro no percibe la realidad tal cual es. En Venezuela no hay estado de derecho, no hay separación de poderes. Hay un gobierno de facto cívico-militar que no reconoce a la única autoridad elegida por el voto popular que es la Asamblea Nacional”, puntualizó.

La situación política y social es dramática, la de derechos humanos es terrible, expresó. “Nosotros tenemos dos diputados venezolanos, elegidos democráticamente, refugiados en la embajada de Italia. Son Américo de Grazia y Mariela Magallanes. Yo les pido a los organismos internacionales de Derechos Humanos que vengan a Venezuela y vean lo que ocurre para denunciar esta situación”.

El canciller manifestó que se seguirá solicitando elecciones libres en Venezuela lo antes posible. “Queremos ver si este encuentro que tuvimos con Maduro fue sólo una puesta en escena o va aceptar finalmente negociar una salida”, dijo.