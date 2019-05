(ANSA) – PERUGIA, 20 MAG – “La scelta definitiva di dimettersi, compiuta da Catiuscia Marini, merita rispetto politico e umano e consente di chiudere una pagina difficile”: a sostenerlo è il deputato Walter Verini, commissario Pd dell’Umbria. Secondo il quale “ci sarà modo e tempo per ricostruire puntualmente questo mese così complesso per le istituzioni e la politica umbra”. “Ora, per quanto ci riguarda – ha proseguito Verini -, non è il tempo delle polemiche interne”. “Dobbiamo concentrarci tutti insieme – la sollecitazione del responsabile umbro del Pd – sugli ultimi giorni di campagna elettorale per le europee e nei 63 comuni umbri chiamati al rinnovo di sindaci e Consigli comunali. Nonostante il travaglio di queste settimane vissuto in Umbria, c’è una società regionale in piedi, e c’è un Partito democratico a testa alta, come ha dimostrato la straordinaria partecipazione a tutte le iniziative politiche tenute”.