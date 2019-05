(ANSA) – PADOVA, 20 MAG – “Il governo all’inizio non era affatto d’accordo con la candidatura, tant’è vero che con Lombardia e Veneto ci siamo ‘inventati’ le garanzie per la prima volta nella storia del Paese per portarla avanti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, oggi a Padova durante un incontro sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026. “Adesso siamo su questo carro e ci sono montati tutti – ha aggiunto Malagò -. Tanto io lo so: se si perde la colpa sarà mia, non c’è ombra di dubbio, se si vince vedrete quante altre persone saliranno sul carro. Oltre l’80% dei cittadini di queste due regioni vuole i giochi olimpici, con punte dell’87%. Questa è una delle frecce al nostro arco”.